UFFICIALE - Il Manchester City si ritira dalla Superlega: il comunicato

"Il Manchester City Football Club può confermare di aver formalmente emanato le procedure per il ritiro dal gruppo sviluppando i piani per una Super League europea", con questo comunicato ufficiale il Manchester City ha confermato di volersi ritirare dal progetto della neoata Superlega. In queste ore quasi tutti i club sembra stiano facendo un passo indietro.

