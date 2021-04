Superlega, Chelsea e City out. Johnson: "Mi complimento, scelta giusta"

"La decisione presa dal Chelsea e dal Manchester City, se venisse confermata, è assolutamente quella giusta e mi complimento con loro per questo. Spero che le altre società coinvolte nella Superlega seguiranno il loro esempio". Questo è stato il commento via Twitter di Boris Johnson, Primo Ministro inglese, riguardo l'inidiscrezione secondo cui sia Chelsea che Manchester City sarebbero pronte a lasciare il progetto del nuovo torneo europeo fra top club. Questa decisione sarebbe stata presa dopo le numerose proteste dei tifosi d'oltremanica.

The decision by Chelsea and Manchester City is – if confirmed – absolutely the right one and I commend them for it.



I hope the other clubs involved in the European Super League will follow their lead.