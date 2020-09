UFFICIALE - Italia - Olanda, sarà Bergamo a ospitare il match di Nations League

È ufficiale, Italia-Olanda del prossimo 14 ottobre si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match era inizialmente previsto a San Siro, ma la Figc ha chiesto un cambio di sede che è stato accolto. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Gabriele Gravina in un'intervista a Radio Anch'io Sport, un bel segnale di solidarietà verso la città più colpita dalla pandemia del Coronavirus. L'impianto, stando alle disposizioni attuali, resterà chiuso e non sarà possibile per i tifosi assistere all'incontro. Non è comunque l'unica novità per gli azzurri, visto che l'amichevole del 7 ottobre contro la Moldava si giocherà a Firenze anziché a Parma.

