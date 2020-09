DIRETTA - Calciomercato, gli affari delle altre: Vidal è a Milano, Dzeko-Milik in standby

VIDAL E IL VALZER DEGLI ATTACCANTI - L'Inter continua a macinare colpi di mercato. Dopo Hakimi, Kolarov e il riscatto di Sanchez, è fatta anche per Vidal. Il cileno, scaricato dal Barcellona, è a Milano e sta svolgendo le visite mediche. Ottenuta l'idoneità, il centrocampista si recherà in sede per firmare il suo nuovo contratto. Nel frattempo, la situazione centravanti è in standby. Le squadre coinvolte sono Juventus, Roma e Napoli. Il trasferimento di Milik in giallorosso e di Dzeko a Torino è ancora bloccato. Il polacco continua ad avere discussioni con De Laurentiis sul piano economico mentre Napoli e Roma non hanno trovato ancora l'accordo definitivo. Anche il futuro di Dzeko è incerto. La sua cessione dipende completamente dalla cessione del numero 99 azzurro.

LE ALTRE TRATTATIVE - Dopo la sconfitta all'Allianz Stadium, la Sampdoria cerca rinforzi. Ranieri avrebbe chiesto un po' di fantasia in attacco. In arrivo il colpo Keita Balde dal Monaco. L'ex Lazio è atteso a Genova nei prossimi giorni. La dirigenza blucerchiata ha messo gli occhi anche su Candreva dell'Inter. La Fiorentina ha iniziato con una vittoria e vuole continuare a cercare nuovi profili sul mercato. Piace molto l'esterno sinistro della Juventus Luca Pellegrini. Giampaolo vuole un difensore in più per il suo Torino. La sua richiesta è Andersen del Lione, calciatore già allenato nell'esperienza alla Samp. Un altro difensore che potrebbe cambiare squadra è Godin che è sempre più vicino al Cagliari. Il Milan si muove in uscita e sta cercando una soluzione per Paquetà. Sul brasiliano ci sono Valencia e Lione.