UFFICIALE - L'Eredivisie non riprenderà: Ajax 1°, AZ 2°, titolo non assegnato

La KNVB, la federazione calcistica olandese, ha preso la sua decisione nel tardo pomeriggio di oggi. Il massimo campionato orange non riprenderà. L'Eredivisie può dirsi conclusa, arrivederci alla prossima stagione. L'Ajax di fatto conclude il campionato al 1° posto seppur in classifica a parimerito con l'AZ (2°). A premiare la squadra di Amsterdam la differenza reti a favore. Il titolo non sarà in ogni caso assegnato, il piazzamento vale unicamente per i posti Champions. Congelate invece le retrocessioni e le promozioni. Furioso il Cambuur, primo nell'Eerste Divisie a +11 punti dalla seconda.

