UFFICIALE - L'ex Lazio Ceccarelli passa all'Avellino: il comunicato

Con una nota sui propri canali ufficiali, l'Avellino ha annunciato l'ingaggio di Tommaso Ceccarelli. Il giocatore classe '92 ha trascorso due anni e mezzo nelle giovanili della Lazio con 47 gol messi a segno senza mai timbrare una presenza in prima squadra. Ad oggi arriva la nota del club che "comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Tommaso Ceccarelli. Nato a Roma il 2 giugno 1992 l’esterno romano è cresciuto nelle giovanili della Lazio. In carriera ha indossato le maglie di Juve Stabia, Lanciano, Feralpisalò, L’Aquila, Lupa Roma, Prato, Monza e Catania. In carriera ha collezionato 261 presenze tra i professionisti nelle quali ha messo a segno 42 gol e fornito 9 assist ai propri compagni di squadra. Benvenuto ad Avellino Tommaso!".