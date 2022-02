UFFICIALE - Leeds, esonerato Marcelo Bielsa: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E stata fatale per Marcelo Bielsa la sconfitta per mano del Tottenham di Antonio Conto che nella serata di ieri si è imposto per 0-4 sul Leeds. Con un comunicato ufficiale il club ha annunciato l'esonero del tecnico: "Il Leeds United può confermare che il club si è separato dall'allenatore Marcelo Bielsa". II tecnico argentino era sulla panchina del Leeds dal 2018.