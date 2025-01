UFFICIALE | Lione, Fonseca è il nuovo allenatore: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alle spalle la non certo fortunata sulla panchina del Milan. Paulo Fonseca è pronto a rimettersi in pista, questa volta alla guida del Lione. L'ex Roma ha infatti firmato un contratto con il club francese fino al 2027 come testimoniato dalla nota ufficiale della società: "L'Olympique Lyonnais è lieto di annunciare la nomina di Paulo Fonseca come allenatore della squadra professionistica maschile fino al 30 giugno 2027". Il portoghese prende il posto di Pierre Sage, esonerato, dopo il pareggio in trasferta di settimana scorsa contro il Nantes.