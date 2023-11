UFFICIALE - Nuova partnership per la Lazio: ecco di chi si tratta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nuova partnership per la Lazio con un'azienda che da oggi entra a far parte della famiglia biancoceleste. Come annunciato in un comunicato la società avrà in MatchWornShirt, piattaforma digitale di fan engagement, un nuovo partner. I tifosi potranno acquistare delle maglie che arrivano direttamente dal campo, indossate e autografate, partecipando a un'asta che partirà prima del calcio d'inizio di una partita.

"La S.S. Lazio è lieta di annunciare una nuova partnership con MatchWornShirt, piattaforma digitale di fan engagement di fama mondiale, grazie alla quale, come già successo in occasione del derby, i tifosi potranno avere l’opportunità di venire in possesso delle maglie che arrivano direttamente dal campo: indossate e autografate dai calciatori titolari e sostituti di ogni partita.

Le aste partiranno al calcio d`inizio, consentendo ai tifosi di fare le proprie offerte mentre la partita è ancora in corso. MatchWornShirt è orgogliosa di garantire che le maglie messe a disposizione sulla sua piattaforma siano tutte conservate in condizioni perfette, non lavate e inalterate, perché sa che ogni macchia di fango e di sudore aumenta il valore unico di una maglia come oggetto immortale".

Tijmen Zonderwijl, co-fondatore di MatchWornShirt ha così commentato: "Che club, che kit, che onore. È inutile dire che i tifosi della Lazio sono tra i più appassionati del mondo. Sono sicuro che ameranno questa partnership".

“Siamo lieti di accogliere MatchWornShirt nella nostra famiglia, attraverso questa innovativa piattaforma digitale permetteremo ai nostri tifosi di tutto il mondo di poter collezionare le maglie indossate dai nostri giocatori durante le gare ufficiali”, questo il commento di Marco Canigiani, responsabile marketing della S.S. Lazio.