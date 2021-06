UFFICIALE - Olanda, Frank de Boer non è più l'allenatore degli Orange

Salta la panchina dell'Olanda dopo la cocente eliminazione da Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca. Il tecnico Frank de Boer ha deciso di dimettersi dal suo ruolo. "In attesa della valutazione, ho deciso di non continuare come ct della nazionale. L'obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare ct della nazionale nel 2020, ho pensato che fosse un onore e una sfida, ma ho era anche consapevole della pressione che ci sarebbe stata su fi me. Questa pressione non fa bene a me e alla squadra in vista di una partita così importante per il calcio olandese come sarà quella per la qualificazione ai Mondiali. Voglio ringraziare tutti, ovviamente i tifosi e i giocatori", queste le parole del tecnico.

Italia-Belgio, Immobile: “Sento la fiducia di tutti. Lukaku più forte? Chiediamo a Inzaghi”

Calciomercato Lazio, si complica la pista Brandt: la situazione

TORNA ALLA HOME