UFFICIALE - Pogba lascia il Manchester United: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Con un comunicato sul sito e sui canali social ufficiali, il Manchester United saluta Paul Pogba. Il centrocampista francese non rinnoverà il contratto con gli inglesi e saluterà la Premier il 30 giugno. I Red Devils gli hanno dato l'addio con un lungo post in cui ripercorrono la sua carriera con la maglia del club. Il futuro del calciatore appare ormai deciso con il ritorno alla Juventus."Il club può annunciare che Paul Pogba lascerà il Manchester United a fine giugno, alla scadenza del suo contratto" è l'incipit del comunicato dal sito dello United. Il giocatore sembrava destinato al PSG, ma l'addio di Leonardo ha cambiato le carte in tavola e i bianconeri sono davvero vicini a spuntarla. Di seguito il post