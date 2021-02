UFFICIALE - Real Sociedad - Manchester United si giocherà a Torino

Mancava solo l'ufficialità e ora è arrivata: il match valido per i sedicesimi di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United si giocherà giovedì 18 febbraio all'Allianz Stadium di Torino. La scelta è dovuta alle molte restrizioni sugli spostamenti, causa Covid, che di fatto avrebbero impedito lo svolgimento del match. Questo il comunicato della società spagnola: “La Real Sociedad si rammarica dei disagi che questa situazione può generare nei settori interessati da questo cambio di scenario e, a sua volta, desidera ringraziare la Juventus FC per le agevolazioni offerte per ospitare l'incontro”.

