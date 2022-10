UFFICIALE - Sampdoria, sollevati Giampaolo e il direttore sportivo: caccia ai sostituti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Rivoluzione in casa Sampdoria. Dopo la sconfitta disastrosa in casa contro il Monza, il club blucerchiato ha deciso di sollevare dall'incarico sia il tecnico Marco Giampaolo che il direttore sportivo Osti. La squadra, ultima in classifica a quota due punti, ha bisogno di un cambio di rotta. Iniziano già a circolare i nomi dei possibili sostituti. Per la panchina occhio al possibile ritorno di Claudio Ranieri o di Roberto D'Aversa. Nelle prossime ore sono previste novità importanti.

IL COMUNICATO UFFICIALE - "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".