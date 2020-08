UFFICIALE - Thiago Silva è un nuovo difensore del Chelsea

Thiago Silva ha firmato ufficialmente con il Chelsea. Alla fine l’hanno spuntata i Blues che hanno battuto la concorrenza per il difensore brasiliano svincolato dal PSG. Il calciatore lascia la Francia dopo 8 anni ed è pronto per una nuova avventura in premier League. Ha firmato un contratto di un anno con l’opzione per il secondo. Sul difensore c’era anche l'interesse di Fiorentina, Lazio e Napoli.