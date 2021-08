UFFICIALE - Torreira passa dall’Arsenal alla Fiorentina: il comunicato viola

La notizia era nell'aria, adesso è arrivata anche l'ufficialità. Lucas Torreira passa dall'Arsenal alla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista uruguaiano, che piaceva anche alla Lazio in caso di partenza di Escalante, vestirà la maglia numero 18. Di seguito il comunicato del club viola: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Lucas Torreira dall’Arsenal Football Club. Il nuovo calciatore viola, nato a Fray Bentos (Uruguay) l’11 febbraio del 1996, nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Atletico Madrid, Club con il quale ha vinto la Liga 2020/21. Torreira ha inoltre indossato la maglia della nazionale uruguaiana in 31 occasioni, partecipando con la “Celeste” all’ultima Copa America. Lucas Torreira ha scelto la maglia numero 18".