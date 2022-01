UFFICIALE - Venezia, colpo dal Bayern Monaco: i dettagli dell'affare

Il primo colpo del calciomercato invernale del Venezia è Michaël Cuisance. Il club veneto lo ha acquistato dal Bayern Monaco per circa 5 milioni. Il centrocampista francese classe 1999 ha firmato un contratto fino al giugno del 2025. Questo un estratto del comunicato ufficiale: "Il Venezia FC comunica che è stato definito l'acquisto del centrocampista francese Michaël Cuisance, 22 anni, dall'FC Bayern Monaco. Cuisance ha firmato un contratto con scadenza 30 Giugno 2025. Nato a Strasburgo, Cuisance ha iniziato la sua carriera nelle giovanili dell'RC Strasburgo, passando poi per SC Schiltigheim ed AS Nancy, prima di approdare al Borussia Mönchengladbach in Bundesliga all'età di 17 anni. Benvenuto, Michaël".