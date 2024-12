Ulivieri: "Mi sono dovuto confrontare con la morte. Ho perso 14 chili..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, ha rilasciato una lunga intervista sulle pagine de il Corriere della Sera in cui ha ripercorso un momento molto difficile della sua vita: "Me la sono vista anche brutta. Quattro mesi in ospedale e due a casa, tre operazioni per un problema grave all’intestino, per fortuna adesso risolto. Mi sono dovuto confrontare con la morte, che mi ha marcato stretto, come un difensore arcigno. Ho perso 14 kg e ho temuto di non farcela. La mia fortuna è stata che mi sono sentito male a Roma, allo stadio Olimpico, durante una partita della Nazionale e mi hanno ricoverato al Santo Spirito dove sono stati bravissimi".

Sulla possibilità di ricandidarsi a presidente dell’Associazione Allenatori: "Qualcuno potrebbe obiettare che sono vecchio, ma dentro ho lo spirito di un ragazzino. Non abbiamo ancora finito il lavoro, restano delle cose da fare. La più importante: che ogni squadra affiliata alla FIGC sia guidata da un tecnico diplomato".