Ulivieri su Inzaghi: "Ne ha fatta di strada, può fare bene all'Inter"

L'Inter ha deciso di sostituire Conte con Inzaghi. Per molti l'ex allenatore della Lazio non è l'uomo giusto per i nerazzurri, mentre per altri può dare seguito al lavoro svolto dall'ex CT della Nazionale. Ai microfoni di Calciomercato.com Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, ha detto: "Se Conte e Inzaghi si fossero avvicendati tre anni fa, le avrei detto che l’Inter avrebbe sostituto un grande allenatore, di enorme carisma ed esperienza, con un altro di sicuro avvenire, ma con relativa maturità. Adesso non è più così, Simone Inzaghi ne ha fatta di strada e con lui l’Inter non riceverà brutte sorprese”.

CONTINUITA' - "Sì, quella dell’Inter è stata una scelta logica da parte di un club che non vuole disperdere il lavoro di un allenatore così penetrante come Conte. I calciatori hanno perso una guida, sarebbe stato un rischio eccessivo togliere loro anche le sicurezze cui si sono aggrappati per arrivare allo scudetto, facendoli ricominciare da un nuovo progetto tecnico-tattico”.

SCELTE TATTICHE - "Ci sono dei codici che Inzaghi dovrà assolutamente mantenere e vedrete che li manterrà. Mi riferisco soprattutto ai movimenti delle due punte lì davanti, che nella stagione appena conclusa sono stati determinanti. Conte è un allenatore incisivo e ha messo pesantemente mano su questo gruppo, modellandolo come lui sa fare”.