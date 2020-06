Un'estate nel pallone: tutti i match da non perdere nel mese di giugno

Sarà un'estate all'insegna del calcio. I precedenti mesi senza pallone, saranno ricompensati con una scorpacciata che non ha precedenti. La Bundesliga ha riaperto i battenti, ora sarà il turno di Spagna, Italia e Inghilterra. All'appello, tra i 5 campionati di punta, manca la Francia. Poco male, i tifosi potranno godere comunque di una valanga di partite. Basta considerare che dall'11 al 30 giugno, andranno in scena ben 145 match: una media di 7,25 partite ogni 24 ore. Quali scegliere? Non sarà facile prendere una decisione. Ma saranno tante le gare a far gola agli appassionati.

12 GIUGNO, JUVENTUS - MILAN - Una sfida storica del calcio italiano, e questa volta vale una semifinale di Coppa Italia. All'andata terminò 1 a 1, i rossoneri dovranno tentare l'impresa a Torino per conquistare la finale. Saranno 90 minuti indicativi anche per il resto del campionato: permetteranno di capire quali sono le condizioni e i ritmi al rientro.

13 GIUGNO, NAPOLI - INTER - Questa è l'altra semifinale di Coppa Italia, un obiettivo importante per entrambe le compagini. Chi vincerà, se la vedrà nell'ultimo step con una tra Juventus o Milan.

16 GIUGNO, WERDER BREMA - BAYERN MONACO - Una gara che ha il sapore di verdetto finale, perchè potrebbe porre la parola fine sul capitolo Bundesliga. Se l'armata di Lewandoski dovesse aver battuto il Monchengladbach nella partita precedente, e poi spazzar via anche il Werder Brema, sarebbe campione di Germania con due turni d'anticipo.

19 GIUGNO, SIVIGLIA - BARCELLONA - Siviglia lontano dal sogno Liga, a -9 dai blaugrana. Ma questa sfida può nascondere insidie per la compagine di Messi. Se il Barcellona dovesse esser battuto, allora il Real Madrid potrebbe effettuare il sorpasso. Una sfida da non perrdere.

24 GIUGNO, ATALANTA - LAZIO - Sale l’attesa per questo big match. Sono le due squadre rivelazione, la Lazio ha condotto un campionato stellare. L’Atalanta, dal canto suo, è la compagine che ha stupito per la sua capacità di mettere in difficoltà chiunque e per il suo percorso europeo. I biancocelesti dovranno vincere per alimentare il sogno Scudetto, la Dea per consolidare il quarto posto.

25 GIUGNO, CHELSEA - MANCHESTER CITY - Una sfida Champions League tra due squadre blasonate di Inghilterra. Il Chelsea è quarto, il City secondo con una gara in meno. Altri 90 minuti di calcio estivo, che non fanno mai male.