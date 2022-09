Ungheria - Italia, scelto l'arbitro del match: il precedente riguarda Immobile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lunedì alle ore 20.45 l'Italia se la vedrà contro l'Ungheria per il primo posto nel girone di Nations League. Gli azzurri, reduci dalla vittoria contro l'Inghilterra, proveranno a confermarsi anche contro la squadra del c.t. Rossi. Ad arbitrare la sfida di domani sera sarà il francese Benoît Bastien, coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Berthomieu, dal quarto uomo Pignard, dal VAR Millot e dall'AVAR Dechepy.

IL PRECEDENTE- C'è solo un precedente tra l'Italia e l'arbitro Bastien e risale al 2017. Il 5 settembre di quell'anno la squadra allenata dal c.t. Ventura vinse per 1-0 contro Israele, nel match valevole per la qualificazione ai Mondiali. In quella sfida a segnare la rete decisiva fu Ciro Immobile, bravo a mettere dentro con la testa un bel cross di Antonio Candreva.