Ungheria, Szoboszlai avverte l’Italia: “Vogliamo vincere!”

© foto di Federico Titone

Per l'ultimo match della fase a gironi di Nations League, Ungheria e Italia si giocheranno il primato a Budapest. Gara insidiosa per gli azzurri che se la vedranno contro la vera rivelazione di questa competizione guidata dal suo giovane gioiello Dominik Szoboszlai. Il fantasista del Lipsia ha presentato la gara di domani in conferenza stampa: "Scenderemo in campo come in Italia, ovviamente con un po' più di entusiasmo perché scendere in campo in casa è completamente diverso. Non vedo l'ora che arrivi la partita. Scenderemo in campo con la voglia di vincere ma poi se sarà pareggio non sarà certo triste... Ripeto, però: noi vogliamo vincere".