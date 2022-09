Uruguay, i convocati di Alonso per le amichevoli: presente Vecino

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stato diramati i convocati di Diego Alonso per le due amichevoli in programma contro Iran (23 settembre) e Canada (27 settembre). Nella lunga lista del ct dell'Uruguay figurano, oltre ai veterani come Muslera, Suarez e Caceres, anche quattro giocatori di Serie A. C'è Matias Vecino, centrocampista della Lazio arrivato a parametro zero in estate, ma anche Olivera del Napoli, Vina della Roma e Satriano dell'Empoli. Grande assente Cavani che ancora non ha trovato la forma migliore al Valencia.