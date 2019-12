Usa, sparatoria per le strade di Jersey City: sei morti e diversi feriti

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena una sparatoria per le strade di Jersey City, a pochi chilometri da New York. Nello scontro a fuoco sarebbero rimaste uccise sei persone: i due che hanno dato il via alla battaglia a colpi di fucile, un poliziotto e almeno tre civili. Ferito un agente e altri passati, i quali hanno riferito di una vera e propria scena di guerra. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni agenti avrebbero avvistato due persone sospette, probabilmente coinvolte in un omicidio, e lì è iniziato il primo scontro. A seguito della fuga dei due sospettati, la sparatoria si è spostata in una zona residenziale della città che si trova solo a pochi metri di distanza in linea d’aria da Manhattan. I due killer si sono asserragliati all’interno di un negozio sparando all’impazzata in strada dalle finestre, mentre sul posto sono intervenute le squadre speciali della polizia. Lo scontro è andato avanti per diverse ore prima che i sospettati venissero neutralizzati.