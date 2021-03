Vaccini Covid: la Toscana tra le regioni più virtuose, male la Calabria

L'Italia sarà vaccinata tutta entro l'estate. Questa è stata la promessa del Ministro della Salute Roberto Speranza anche se in alcune regioni della nostra nazione la campagna vaccinale sta procedendo molto a rilento e spesso le dosi rimangono in frigorifero invece di essere utilizzate. Tra le regioni più virtuose c'è la Campania insieme alla Toscana e al Lazio. Male invece al sud tra Calabria e Sardegna ma anche la Lombardia non procede proprio ad un ritmo spedito.

