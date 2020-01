Valentini sullo Scudetto: "La Lazio non ha un organico all'altezza, ma non va sottovalutata"

Guai a sottovalutare questa Lazio. Squadra senza coppe e determinata, rabbiosa. Inter e Juventus potrebbero risentire del terzo incomodo nella lotta Scudetto. Lo pensa anche l'ex dirigente della FIGC, Antonello Valentini. Ecco le sue parole a TMW Radio: "C'è ancora tempo prima di arrivare al rush finale, non siamo ancora entrati nella volata Scudetto. Ma la Lazio non va sottovalutata, non ha le coppe. Anche se dispone di un organico non del tutto all'altezza delle sue avversarie per pensare di arrivare in fondo. Guardando la Juve ha la sindrome da vantaggio, è come se avesse paura. Per quanto riguarda l'Inter, Conte non ha ancora trovato quella serenità che gli può consentire di gestire le partite in un'altro modo".