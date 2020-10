Valerio, un laziale a Bali: “Anche qui si sono innamorati della Lazio”

"Non ti lasceremo mai sola", una delle frasi più belle e laziali che esistano. I tifosi della Lazio sono infatti in tutto il mondo, non certo solo a Roma. Ci sono club in Indonesia, a New York ma anche il Belgio e si anche nella lontana Bali. A farci scoprire questa realtà Valerio che da un anno vive nella Capitale: "Vivo qui da quasi un anno, da quando sono qui ho cominciato a frequentare un pub in cui però il calcio era l'ultimo degli interessi. Piano piano però ho iniziato a fargli vedere le partite della Lazio tanto che ad un certo punto la mia maglia è stata appesa dietro al bancone. Alla fine si sono appassionati e esultavano ai gol. Quando Immobile segnò il gol vittoria contro il Napoli è stata l'apoteosi". Poi è arrivato il Covid e ha sconvolto le vite di tutti: "Sono stati mesi di buio totale, la quarantena e tanti problemi. Tutti però mi chiedevano quando la Lazio avrebbe ripreso a giocare. Quello è stato un momento bellissimo perché ho capito che grazie a me anche loro si erano appassionati e volevano sapere come sarebbe andata a finire". Com'è andata a finire ormai lo sappiamo e nonostante tutto è stata una stagione straordinaria. La Lazio ha scavalcato i confini ed è riuscita a far innamorare anche gli abitanti di Bali.