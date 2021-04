Vanja Milinkovic, l'esultanza social per la vittoria con la Roma - FOTO

Prima la vittoria importante della Lazio, condita da un assist per Immobile da parte di Milinkovic, poi quella fondamentale in ottica salvezza con la Roma del fratello Vanja, portiere del Torino. L'estremo difensore granata e fratello minore del sergente ha con un post su Instagram espresso tutta la sua gioia per il risultato importante ottenuto ieri all'Olimpico di Torino: "Buongiorno così" scrive Vanja, mentre esulta senza contenersi.

Lazio Women, la gioia della Morace: "Questa è la strada giusta!" - FOTO

Wenger e la profezia nel 2009: "Troppe spese, tra 10 anni Superlega europea"

TORNA ALLA HOME PAGE