Wenger e la profezia nel 2009: "Troppe spese, tra 10 anni Superlega europea"

La Superlega diventa realtà, ma c'è chi anni fa, nello specifico nel 2009 aveva previsto questo scenario del calcio europeo. Fu Arsenè Wenger, che in un'intervista in merito all'eventuale entrata delle scozzesi Celtic e Rangers nella Premier League inglese immaginò questo contesto: "Vedo più un campionato europeo che si sviluppa nel tempo piuttosto che una squadra che esce dal paese. I campionati nazionali sopravviveranno ma forse tra 10 anni ci sarà un campionato europeo. Non sono sicuro al 100% di avere ragione, ma ho la sensazione che vogliano fare qualcosa a riguardo, soprattutto se le regole diventano troppo restrittive per questi club. Per il modo in cui stiamo andando finanziariamente arriveremo al punto che anche i soldi che arriveranno dalla Champions League non saranno sufficienti per alcuni club perché spendono troppi soldi. Il reddito è fondamentalmente di proprietà dell'UEFA che distribuisce i soldi ai club ".