Venezia, Idzes in vista della Lazio: "Gara decisiva, ecco cosa dobbiamo fare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Sempre più complicata la situazione del Venezia che, dopo la sconfitta subita in trasferta col Genoa, è ancora in piena zona retrocessione. I lagunari nel prossimo turno di campionato dovranno affrontare la Lazio, l'appuntamento al Penzo è fissato alle 15 di sabato 22 febbraio. Una gara che mette in palio punti fondamentali per entrambe impegnate in lotte su fronti diversi. In vista del match, si è espresso Idzes. Queste le sue parole: "Ora dobbiamo concentrarci sulle prossime 13 partite, dove ogni punto sarà fondamentale. La prossima gara in casa contro la Lazio è decisiva, dobbiamo portare a casa i punti necessari per raggiungere la salvezza".

