Venezia, il ds Antonelli: "Uniti e compatti, dalla prima all'ultima gara"

Sarà il Venezia la prima avversaria della Lazio nella sfida d'esordio stagionale in programma domenica 18 agosto alle 20.45 allo stadio Olimpico. Proprio nella giornata odierna il club lagunare ha rinnovato in blocco i contratti dei suoi dirigenti tra i quali c'è anche Filippo Antonelli nel ruolo di ds e general manager.

Intervistato ai canali ufficiali del club ecco alcune considerazioni sul campionato che sta per iniziare: "Adesso ci attende la Serie A ed il mio intento, insieme a tutto il club, è quello di rendere orgogliosi i nostri fantastici tifosi del loro Venezia. Ringrazio particolarmente anche la nostra tifoseria per la grande passione che la anima, ricordando a tutti noi di essere uniti e compatti per i nostri colori dalla prima gara fino alla fine!".