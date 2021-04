Verona, Dawidowicz: "Peccato per il gol ma tenuto testa alla Lazio"

Intercettato dai microfoni di Hellas Verona Channel, il difensore del Verona Pavel Dawidowicz ha commentato così la sconfitta con la Lazio: "Peccato per il gol preso all'ultimo, ma abbiamo preparato bene questa gara e abbiamo fatto bene. Non vogliamo mollare, diamo tutto in allenamento per vincere queste partite, non ci siamo riusciti ma la prossima volta siamo convinti di portare a casa il risultato. Ci alleniamo tutti al massimo e questo è molto bello, il nostro impegno poi si vede durante le partite ".

