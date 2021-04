Dazn down, la piattaforma di streaming accusa la proprietà di Sky per il disservizio

Ha fatto parlare tutta Italia ieri il malfuzionamento dell'app di Dazn, che ha impossibilitato moltissime persone a vedere Inter - Cagliari e Hellas Verona - Lazio. La piattaforma di streaming si è già espressa attribuendo l'accaduto ad un partner esterno che però, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, è riconducibile in qualche modo alla concorrente Sky: si tratterebbe infatti di Comcast Technology Solutions, un'azienda del gruppo americano che controlla proprio Sky. Dazn accusa quindi la proprietà della pay tv per il disservizio che i suoi utenti hanno subito ed è pronta a chiedere risarcimenti. Possibile anche l'affrancamento da Comcast visto che il partner ideale di Dazn per lo streaming in Italia è Tim, ma quel che è certo è che gli unici ad essere davvero preoccupati per ora sono gli utenti, che si vedranno anche aumentare il costo dell'abbonamento in vista del triennio di diritti tv assegnato a Dazn.