Dazn down, le scuse: "Problema derivante da partner esterno"

Prima Inter - Cagliari, poi Verona - Lazio. Giornata dura per Dazn e per chiunque volesse devedere le gare trasmesse sulla piattaforma. Dalle 12:30 infatti chiunque abbia provato a collegarsi tramite App non è risucito a vedere il match e il problema non è stato ancora risolto. Queste le scuse e le motivazoni dell'azienda riportate dall'Ansa: "Il problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di Dazn informazioni tempestive e collaborazione immediata. Il nostro partner è attualmente al lavoro per risolvere una problematica che sembra coinvolgere più paesi a livello Europeo e stiamo investigando ulteriormente la natura del danno ed eventuali responsabilità".