Dazn down, Inter-Cagliari non si vede: social scatenati

Dazn, ci sei? A pochi minuti dall'inizio di Inter-Cagliari ecco che arriva il blackout, schermo nero e niente partita, non si vede nulla. L'app streaming che rivoluzionerà il calcio in tv continua ad avere problemi ancora oggi, dopo anni di collaudi e match trasmessi. E questo sarebbe il futuro? Vecchi problemi, la sostanza non cambia e Dazn finisce pure in tendenza su Twitter perché tutti si chiedono cosa stia succedendo, perché non si vede l'Inter contro il Cagliari. Solita risposta: il "colosso" fa tilt ed ecco che piovono critiche. Il bello è che a cinque minuti dall'inizio della partita il profilo Twitter di Dazn ha scritto: "Ci siamo quasi. Come finirà Inter-Cagliari?". Boh, se ce la fate vedere magari ve lo diciamo.