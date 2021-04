Lazio - Benevento, dove vedere la partita in tv e streaming

Archiviata, nel recupero, la pratica Hellas Verona grazie alla zuccata di Milinkovic, la Lazio torna in campo domenica prossima in casa contro il Benevento. Le due compagini si affrontano per la terza volta in stagione (prima un'amichevole e la gara di andata), la seconda all'Olimpico. La squadra di Pippo Inzaghi vuole continuare a far punti per chiudere in anticipo il discorso salvezza, i biancocelesti devono vincere per continuare la loro corsa verso un posto in Champions League. In panchina ci sarà solo uno dei fratelli Inzaghi visto che Simone è ancora positivo al Covid-19.

DOVE VEDERE LAZIO - BENEVENTO IN TV E STREAMING

Lazio - Benevento, in programma domenica 18 aprile alle 15, sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone. Le alternative per la visione in streaming, come sempre quando si tratta di Sky, sono l'app SkyGo o NowTv, entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili.