Verona, Juric sul futuro: "Ci sono contatti con alcuni club..."

Sarà un'estate calda dal punto di vista delle panchine della Serie A. Se già Claudio Ranieri e Beppe Iachini hanno salutato rispettivamente Sampdoria e Fiorentina ci sono altri tecnici che faranno le loro valutazioni al termine di questa stagione fissato per domani. Anche in casa Lazio ci sono valutazioni in corso e non è ancora certa la permanenza di Simone Inzgahi anche per il prossimo anno. Tra i tanti nomi che in questi giorni sono stati accostati al club biancoceleste c'è anche quello del tecnico dell'Hellas Verona Juric. In conferenza stampa lo stesso ha così risposto alla domanda sul suo futuro: "Ci sono dei contatti con alcuni club, come c'erano l'anno scorso. Si ascolta, poi ci troviamo a casa mia, la mia famiglia conta molto in questo, consideriamo i pro e i contro. I parametri sono tre: l'ambizione, l'aspetto economico e la famiglia. Poi scegli anche in base a cosa ti dice l'istinto. Devo chiarire ancora meglio certe situazioni: il presidente mi ha presentato la situazione, e così dico che è difficile. Ripartire si può, con entusiasmo, ma con le idee chiare. Poi vedi altre cose e valuti, e quando scegli è finita: vai a pedalare, a lavorare, senza lamentarti".

