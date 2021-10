Verona - Lazio, Pazzini: "Sarri poteva prenderne 8"

Al termine del match Hellas Verona - Lazio è intervenuto ai microfoni di DAZN l'ex gialloblù Giampaolo Pazzini per analizzare il ko biancoceleste: “Per adesso la Lazio sta dimostrando grandi limiti, è una grande squadra che non può avere questi alti bassi. Vinci con l’Inter e dopo vai a Verona e prendi 4 gol potevano esserne 8 perché nella prima mezz’ora il Verona ha avuto 4-5 occasioni. La Lazio è sembrata un po’ passiva come squadra, ha avuto 15 minuti di reazione con immobile e poi è ricrollata dopo il 3-1. Per me Sarri deve lavorare molto. Dei pensieri secondo me lui li ha, vedo poco della squadra di Sarri. Può capitare un primo tempo sbagliato, ma sul terzo e quarto gol Simeone è stato bravissimo. Una squadra che vuole riacciuffarla deve avere più attenzione. Non vedo ancora un pensiero comune, si vede poco sia in fase difensiva che in quella offensiva.