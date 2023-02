Verona - Lazio, Sarri e i soli due cambi fatti: la spiegazione

Maurizio Sarri ha commentato il pareggio ottenuto al Bentegodi contro il Verona. Il tecnico biancoceleste ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Il mister ha spiegato il perché abbia effettuato solo due cambi: "Con l’ingresso di Vecino a livello di fisicità avevamo messo a posto la partita, Luis Alberto non volevo rinunciare perché mi poteva far uscire da qualche pressione. Non volevo andare oltre, la squadra fisicamente ha retto bene e nel finale mi è sembrata nettamente in crescita”.

