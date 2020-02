Verona, nuovo sponsor in vista dei big match: la Lazio non fa eccezione

Milan, Lazio e poi Juventus. Tre big match per il Verona: una settimana di fuoco, rovente. Che porterà l'Hellas sui grandi schermi del calcio mondiale. Per questo i veneti non si faranno scappare dalle mani la grande occasione, vetrina internazionale che i gialloblu sfrutteranno “tingendosi” di un nuovo colore. Anzi, di una nuova scritta: Tescoma Italia. Come riporta Calcio e Finanza, il marchio leader mondiale nel mercato di utensili da cucina farà da sponsor (nel retro della maglietta, ndr) al Verona in vista di queste tre partite ad alta quota. Anche la Lazio, dunque, contribuirà ad aumentare la visibilità dell'Hellas nel mondo. Un ulteriore piccolo segnale della crescita ormai tangibile della società biancoceleste.

