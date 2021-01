Verona, Setti su Zaccagni: "Ecco il club con cui stiamo parlando. Ma a gennaio..."

Tra i giocatori che si sono messi più in mostra nel campionato italiano, c'è sicuramente Zaccagni. Il Verona ha in casa un pezzo pregiato, che diversi club vorrebbero portare dalla propria parte. Sul talento ha messo gli occhi anche la Lazio, ma il Napoli sembra essere in vantaggio. Queste le parole del presidente del Verona Setti, ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Ne stiamo parlando con il Napoli Il calciatore interessa molto agli azzurri ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona”. Un'operazione che, qualunque sia il club in grado di accaparrarsi le prestazione del calciatore, non si farà in questo mercato. Erano già state chiare le parole dell'agente di Zaccagni: "Le voci su gennaio sono tutte false. Il Verona fino a fine stagione non vende. Napoli? Al momento non so dire se è in vantaggio il Napoli piuttosto che il Milan o la Lazio. A fine stagione ci sediamo tutti ad un tavolo e tratteremo l’offerta migliore”. Una battaglia a colpi di offerte si prospetta: ma chi vincerà, potrà festeggiare al massimo la prossima estate.