Verona, Zanetti: "La Lazio è davvero forte, ma noi sempre in partita"

Nel post partita di Lazio - Verona, il tecnico gialloblù Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara. Queste le sue dichiarazioni: "La Lazio non la scopriamo oggi, è una squadra forte, ha fatto una bella partita. Abbiamo obiettivi diversi, c'era differenza di qualità in campo. Mi interessa quanto di buono abbiamo fatto noi e il merito di stare sempre in partita. La Lazio è una squadra dinamica, ha giocatori che ti mettono in difficoltà nell'uno contro uno. Abbiamo sofferto più del solito. Loro hanno dei grandi meriti, ma a livello di atteggiamento non posso dire niente ai miei ragazzi. Nella prima parte della partita non siamo riusciti ad essere aggressivi come volevamo, Zaccagni ci ha sempre saltato. La gara si è indirizzata in modo diverso, noi ci abbiamo provato. Di tocchi in area ne abbiamo fatti tanti, ma pochi tiri. Dobbiamo migliorare a livello di qualità".

"Coppola su Castellanos ha fatto un errore di malizia, di gioventù. Lui non si deve far spostare, ma lo risolverà con l'esperienza, è un ragazzo che merita. Della Lazio mi ha impressionato Nuno Tavares, è straripante. Zaccagni e Guendouzi invece spostano proprio gli equilibri in questa squadra per personalità e tecnica, hanno grandi valori di qualità".

Il tecnico degli scaligeri è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Il risultato non ce lo portiamo dietro, ma la squadra ha avuto carattere, è stata sempre in partita e ci ha provato fino alla fine contro una squadra di qualità che ci ha messo in difficoltà sicuramente anche su parecchie giocate dei singoli. Non siamo mai usciti dalla partita, abbiamo fatto un bel gioco e tenuto il campo con ordine. Dobbiamo pensare alla prossima. Bisogna sentirsi più bravi di quello che si è, con la palla bisogna avere coraggio, ma senza non possiamo prescindere da un atteggiamento umile. Oggi onestamente la squadra ci ha provato e se non ci è riuscita devo capire i motivi, ma non ho niente da dire sull'atteggiamento. Siamo ancora una squadra da scoprire, anche oggi è entrato qualcuno che aveva giocato poco, il processo non è ancora finito, è appena iniziato. Facciamo tesoro di questa partita".