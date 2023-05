Verso Lazio - Cremonese | Terapie per Dessers, differenziato per due titolari: il report

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Cremonese si è allenata oggi, giovedì 25 maggio, presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” in vista dell'impegno di domenica con la Lazio. Il programma svolto dai grigiorossi è stato il seguente, si legge sul sito ufficiale del club: attivazione muscolare (in palestra), esercitazioni tattiche sul pressing, partita disputata in 3 tempi. Lavoro con carichi differenziati per Chiriches, attività differenziata per Benassi. Dessers prosegue nel ciclo di terapie. Domani allenamento dalle ore 11.

