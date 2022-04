Vezzali: “Il calcio ha bisogno di riforme. Olimpico? Nei prossimi giorni..."

TUTTOmercatoWEB.com

A margine di un evento dedicato ad Artemio Franchi, il sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali ha risposto ad alcune domande poste dai cronisti. In particolare, soffermandosi sul momento che sta vivendo il calcio italiano, ha dichiarato: “Dal mio insediamento ho sempre sottolineato come il calcio abbia bisogno di una serie di riforme create dall'interno. La situazione che si è venuta a creare dimostra ancora di più che il calcio sta soffrendo, è in crisi e sicuramente, per quanto riguarda il governo, stiamo lavorando per una serie di misure che nell'immediato possono consentire al mondo del calcio in particolare, ma a tutti, di risollevarsi. Saranno misure ad hoc per consentire al mondo del calcio di poter tornare a respirare e ad investire sui giovani, che oggi non giocano più nei cortili e sono sempre proiettati in casa a giocare con i social"

OLIMPICO – Altro argomento caldo è la possibile intitolazione dello Stadio Olimpico di Roma al campione Paolo Rossi, in merito ha rivelato: “Durante una delle partite che l'Italia ha disputato questa estate lì, ho conosciuto sua moglie ed è stato approvato durante la legge di bilancio l'ordine del giorno che prevede questa possibilità. Vedrò la moglie nei prossimi giorni e ragioneremo ad un percorso che possa dare a lui lustro"

