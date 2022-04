Lazio, Pedro vola a Barcellona: la reunion è da campioni! - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

10 anni di Barcellona, 10 anni di vittorie e trofei non si possono dimenticare. Nella sua lunga e importante carriera Pedro si è tolto più di una soddisfazione con la maglia blaugrana ed è rimasto molto legato al club. Nel giorno di riposo concesso da mister Sarri quindi Pedrito è volato in Spagna per far visita ad alcuni ex compagni. Come testimoniano le storie sul suo profilo Instagram: "Grazie di tutto amici, sempre un piacere vedervi", questa la frase a corredo della foto insieme a Jordi Alba, Xavi e Sergio Busquets.