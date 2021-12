Vieri: "Italia? Ci siamo messi in un guaio enorme ma abbiamo Immobile..."

Il girone d'andata del campionato di Serie A è volto al termine e prima della fine dell'anno è come sempre periodo di bilanci. A fare il suo l'ex calciatore Bobo Vieri che sulle pagine de il Corriere della Sera ha dato un giudizio partendo dalla Juventus: "Vedo quasi tutte le squadre con un atteggiamento propositivo, offensivo, mentre la Juve è sempre molto indietro e offre un calcio sterile, fermo. È una delle società più importanti e prestigiose del mondo, ha giocatori superiori alla media, non può quindi giocare un calcio così brutto, non è accettabile".

Ma anche sulla Nazionale il pensiero non è positivo: "Ci siamo messi in un guaio enorme. Sarà dura battere la Macedonia e poi Turchia o Portogallo in trasferta. Ci sarà una pressione incredibile, e con tutta questa pressione è dura giocare. Davanti poca cosa? Calma, non è così abbiamo sempre il grande bomber del nostro campionato, Ciro Immobile: lui ci deve dare una grande mano in queste due partite. Ci sono anche Scamacca e Raspadori, quindi il futuro non è nero".

Lazio, ipotesi apertura campagna abbonamenti: i dettagli

Lazio, Immobile punta il rientro in campo: attesa per il risultato del tampone

TORNA ALLA HOME