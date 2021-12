Lazio, Immobile punta il rientro in campo: attesa per il risultato del tampone

È stato lontano dalla sua Lazio per diversi giorni Ciro Immobile, alle prese con il Covid-19 che lo ha costretto a passare il Natale in isolamento con la sua famiglia. Fortunatamente nessuno tra Immobile, la moglie Jessica e i figli ha sviluppato sintomi gravi e ora il bomber della Lazio attende l'esito negativo del tampone, che gli permetterebbe di riaggregarsi alla squadra: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Ciro dovrebbe effettuare il test molecolare proprio oggi e, in caso di negativizzazione, potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo già dal rientro a Formello previsto per giovedì 30 dicembre. Il primo impegno del 2022 è fissato per il 6 gennaio contro l'Empoli, Immobile si è allenato a casa sotto indicazione dei collaboratori di Sarri e spera di esserci, strascichi del Covid permettendo.