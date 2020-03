Von der Leyen: "Coronabond uno slogan, capisco il no della Germania"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato all'agenzia tedesca Dpa. Il tema è quello dei coronabond e l'incarico affidato alla Commissione di avanzare proposte entro 14 giorni per affrontare l'emergenza coronavirus: "La parola coronabond è uno slogan. Ci sono limiti legali molto chiari, non è questo il piano. Non stiamo lavorando a questo".

NO GERMANIA GIUSTIFICATO - "Dietro ai coronabond c'è la questione più grande delle garanzie. E in questo le riserve della Germania e di altri paesi sono giustificate. Alla Commissione è stato affidato dal Consiglio il compito di elaborare il piano di ricostruzione, e questi sono i binari su cui stiamo lavorando".

