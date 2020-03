Covid-19, Gualtieri e Decaro sul decreto: "Nessuno può essere abbandonato"

A fianco del presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato anche il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Sono giorni difficili e nessuno deve essere lasciato da solo. Noi stiamo dando dei fondi ai comuni per aiutare le persone in difficoltà. Vorrei ringraziare l'Anci per la disponibilità, è il metodo concreto per arrivare direttamente a chi ha problemi. Abbiamo liberato 4,3 miliardi dal fondo di solidarietà comunale e aggiungiamo 400 milioni con ordinanza della Protezione Civile. La rapidità è senza precedenti perché nessuno può essere abbandonato nel momento del bisogno. La misura sarà operativa da domani mattina". Intervenuto anche il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro: "Questa emergenza ha cambiato le nostre priorità. Ci stanno arrivando richieste da tante famiglie che stanno affrontando difficoltà dal punto di vista sociale ed economico. Finora abbiamo messo in campo quello che le nostre possibilità permettono, anche grazie ai volontari. Questo provvedimento ci dà liquidità immediata, è a zero burocrazia e permette a chi na ha bisogno di affrontare generi alimentari e prodotti di prima necessità. Ancora una volta faremo la nostra parte insieme alla comunità, non lasciando indietro nessuno".