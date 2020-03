Coronavirus, Conte: "4,3 miliardi per emergenza ai sindaci, 400 milioni di buoni spesa"

Il premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Ha aggiornato sull'emergenza coronavirus annunciando l'emissione di un nuovo dpcm: "Lo stato c'è. Voglio dire ai cittadini che non ci stiamo girando dall'altra parte. Vediamo le sofferenze materiali sui generi alimentari e i prodotti farmaceutici. Abbiamo lavorato con il ministro Gualtieri per prendere un provvedimento d'emergenza tramite i sindaci. Abbiamo appena firmato un dpcm che gira ai sindaci di 4,3 miliardi, un anticipo del 66% del fondo di solidarietà comunale che avremmo dovuto erogare a maggio. Aggiungiamo inoltre 400 milioni con un'ordinanza della Protezione Civile, con il vincolo di essere utilizzati per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Stiamo cercando di abbreviare i tempi burocratici per gli aiuti a cittadini e imprese".

SCUOLE ANCORA CHIUSE - "La sospensione delle attività didattiche proseguirà oltre il 3 aprile, questo lo possiamo anticipare. Quanto alle attività produttive non lo sappiamo ancora, dobbiamo valutare. La prossima settimana prenderemo le valutazioni del caso. La mia priorità è la salute dei cittadini, ma comunque credo che queste misure siano le più convenienti. L'obiettivo è quello di uscire il prima possibile dalla crisi e riaprire nel più breve tempo possibile le attività".

