Lazio, il club prepara l'offerta per Pedro: ecco i dettagli

La Lazio continua a guardare in casa Chelsea. Non solo Giroud, fra gli altri nomi sul taccuino di Tare ci sarebbero anche Marcos Alonso, ma soprattutto Pedro. L'ex Barcellona piace al direttore sportivo biancoceleste che già nell'estate del 2018 aveva provato a convincerlo. A giugno si libererà a parametro zero, un'occasione che il club biancoceleste non vuole lasciarsi sfuggire. Ecco perchè la Lazio starebbe già pensando all'offerta da formulare. Stando a quanto riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, Lotito è pronto a mettere sul piatto un lungo contratto, circa 3,5 milioni di euro a stagione per almeno tre o quattro anni. Un'offerta che potrebbe convincere lo spagnolo, che a 33 anni, si avvia verso l'ultimo contratto importante della sua carriera.



